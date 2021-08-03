Генк - Шахтар: Букмекери назвали фаворита протистояння

Джерело - Чемпіон.
Букмекери вважають Шахтар фаворитом як першого матчу, так і всього протистояння проти Генка у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
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На перемогу гірників у Бельгії дається коефіцієнт 2,25, тоді як на Генк"- 3,25, а на нічию - 3,30.
Також Шахтар є фаворитом прохід до наступного раунду кваліфікації, на гірників можна поставити з коефіцієнтом 1,37, а на бельгійський клуб - 3,10.
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