Шахтар та бельгійські клуби: історія протистоянь

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні ввечері донецький Шахтар розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів сезону-2021/22 виїзною грою проти Генка в першому матчі третього раунду кваліфікації. У "гірників" дуже багатий досвід зустрічей проти бельгійських команд – 12 поєдинків, аж 8 з яких було проведено проти Брюгге.

До вашої уваги історія протистоянь Шахтаря з бельгійцями:

Кубок Кубків 1995/96 (1/16 фіналу). Брюгге – Шахтар 1-0

Кубок Кубків 1995/96 (1/16 фіналу). Шахтар – Брюгге 1-1

Ліга чемпіонів 2002/03 (кваліфікація). Шахтар – Брюгге 1-1

Ліга чемпіонів 2002/03 (кваліфікація). Брюгге – Шахтар 1-1 (пен. 4-1)

Ліга чемпіонів 2004/05 (кваліфікація). Шахтар – Брюгге 4-1

Ліга чемпіонів 2004/05 (кваліфікація). Брюгге – Шахтар 2-2

Ліга Європи 2009/10 (груповий етап). Брюгге – Шахтар 1-4

Ліга Європи 2009/10 (груповий етап). Шахтар – Брюгге 0-0

Ліга Європи 2015/16 (1/8 фіналу). Шахтар – Андерлехт 3-1

Ліга Європи 2015/16 (1/8 фіналу). Андерлехт – Шахтар 0-1

Ліга Європи 2016/17 (груповий етап). Шахтар – Гент 5-0

Ліга Європи 2016/17 (груповий етап). Гент – Шахтар 3-5

Матч проти Генка стартує сьогодні о 21-00 за київським часом.