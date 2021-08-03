 Генк - Шахтер: Где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов | Футбол | Champion.com.ua
Бех-Романчук посіла 5-е місце на Олімпіаді
Сьогодні 06:13 1512
Генк - Шахтар: Де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:00 4858
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 3 серпня
Сьогодні 07:56 1553
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 3 серпня
Сьогодні 07:43 5793
Беленюк переміг алжирця у чвертьфіналі Олімпіади
Сьогодні 07:35 1001
Насібов переміг Суркова та вийшов до півфіналу Олімпіади
Сьогодні 07:29 1383
Смелик не подолав кваліфікацію Олімпіади
Сьогодні 07:23 333
Токіо-2020. Легка атлетика. Повний розклад фіналів
Сьогодні 07:12 6368
Коляденко впевнено вийшла до півфіналу Олімпіади
Сьогодні 07:00 748
Янчук та Алтухов посіли 13-е місце на Олімпіаді
Сьогодні 05:55 283
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
12 років тому збірна України виграла домашній чемпіонат Європи
12 років тому збірна України виграла домашній чемпіонат Європи Valeriy Ruchka
Вчора 20:11 1110
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ Valeriy Ruchka
Вчора 19:01 683
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук Андрій Дунець
Вчора 18:55 1175
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії Valeriy Ruchka
Вчора 18:38 990
Ярославський подякував уболівальникам за рекордну відвідуваність матчів Металіста: це найкраща підтримка
Ярославський подякував уболівальникам за рекордну відвідуваність матчів Металіста: це найкраща підтримка Андрій Твердохліб
Вчора 16:44 1069
Заміни для Шевченка та підсумки другого туру УПЛ - ТаТоТаке
Заміни для Шевченка та підсумки другого туру УПЛ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 10:47 508
Ультрас Динамо вивісили ганебного банера на адресу Шахтаря
Ультрас Динамо вивісили ганебного банера на адресу Шахтаря Андрій Твердохліб
Вчора 04:03 10579 3
Наймиліше відео дня! Зінченко у дуже оригінальний спосіб дізнався стать своєї дитини
Наймиліше відео дня! Зінченко у дуже оригінальний спосіб дізнався стать своєї дитини Valeriy Ruchka
01.08.2021 19:54 3074
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге Valeriy Ruchka
01.08.2021 17:51 3443
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо Андрій Твердохліб
01.08.2021 17:26 3974
Прямі трансляції
Навколо спорту

Генк - Шахтар: Де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:00 4858 0
Матч відбудеться у вівторок, 3 серпня
Генк - Шахтар: Де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів
#Генк, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Бельгійський Генк у 3-у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів прийме Шахтар.

Матч відбудеться у вівторок, 3 серпня. Початок о 21:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.

Коментарі ()