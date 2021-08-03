Генк - Шахтар: Де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Бельгійський Генк у 3-у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів прийме Шахтар.
Матч відбудеться у вівторок, 3 серпня. Початок о 21:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.
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Джерело - Чемпіон.
Бельгійський Генк у 3-у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів прийме Шахтар.
Матч відбудеться у вівторок, 3 серпня. Початок о 21:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалі Футбол 1.