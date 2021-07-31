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Селезньов оцінив дебют за Минай

Вчора 23:25 251 0
Євген Селезньов прокоментував матч проти Олександрії
Селезньов оцінив дебют за Минай
#Селезньов, #Минай

Джерело - Чемпіон.

Форвард Євген Селезньов оцінив свій перший офіційний матч за Минай, в якому вдалося перемогти Олександрію.

Про це розповів сам футболіст.

"Дуже приємно через пів року повернутися у великий футбол. Це дуже хороші емоції. Деяким людям хочу сказати спасибі, що зробили мене сильнішим.

Хочу окремо подякувати своєму другу Сергію Олександровичу, всьому керівництву Миная, Василю Васильовичу, що повірили в мене, Андрію Павелку, який теж зі свого боку допоміг мені повернутися у великий футбол. Хочу відразу сказати, що дам це одне інтерв'ю. Більше не буду пів року розмовляти.

Актуально: Минай - Олександрія 1:0. Огляд матчу

Я прийшов сюди не "відбувати" номер. Для мене неважливо, скільки заб'є команда, скільки заб'ю я. Головне, щоб перемагала команда. У нас молоді гравці, вважаю, повинен їм допомогти. Буду набирати форму, тому що у нас дуже хороший колектив. Він мені нагадав Дніпро. Всі молоді, згуртовані.

Вдалося перемогти завдяки характеру, згуртованості, уболівальникам, тренеру. Не можна щось виділити, це колектив Минай. Все. Ми – як сім'я. Мій момент, щоб забити? Чуєте, якщо не граєш пів року, це дуже важко. Головне, що у мене ті моменти є", – заявив Селезньов.

Нагадаємо, Селезньов пообіцяв пів року не давати інтерв’ю.

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