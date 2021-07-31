Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру УПЛ Минай вдома обіграв Олександрію.
Минай - Олександрія 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 90 Вишневський
Минай: Данило Кучер, Богдан Векляк, Олександр Петрусенко, Ельдар Кулієв (Антон Байдал 78), Дмитро Білоног (Олег Вишневський 78), Євген Селезньов (Рустам Ахмедзаде 69), Віктор Лиховидько, Данило Книш (Ігор Гончар 58), Олег Горін, Сіака Багайоко, Олексій Хахльов (Михайло Месхі 70)
Олександрія: Олег Білик, Андрій Цуріков, Владислав Бабогло, Кирило Ковалець (Андрій Новиков 84), Іван Калюжний (Кирило Дришлюк 64), Максим Третьяков (Олег Кожушко 71), Денис Мірошниченко, Дмитро Шастал (Володимир Одарюк 46), Олександр Демченко, Каспарс Дубра, Денис Устименко (Клаудіо Спінеллі 46)
Попередження: Олександр Петрусенко 3, Євген Селезньов 46, Сіака Багайоко 73 - Дмитро Шастал 12, Максим Третьяков 39, Владислав Бабогло 45, Володимир Одарюк 60
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