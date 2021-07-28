Селезньов пообіцяв півроку не давати інтерв’ю

Український нападник Євген Селезньов, який раніше став гравцем Миная, задоволений своїм переходом до закарпатського клубу.

Про це заявив сам футболіст.

"Я дав інтерв’ю клубній пресслужбі, і тепер півроку не буду давати інтерв’ю. Це моя офіційна позиція. Хочу подякувати президенту Миная і всьому тренерському штабу за те, що повірили в мене, і я повірив в них. Дай Боже, щоб я допоміг цій команді.

Пацани дуже хороші, у них горять очі, це головне. Хочу, щоб у цього міста і у цієї команди все було добре", - зазначив Селезньов.