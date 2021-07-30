Рома узгодила перехід нападника

Нападник Ельдор Шомуродов стане гравцем Роми.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Форвард у суботу, 31 липня, вранці прилетить до Риму, щоб пройти медогляд і підписати 5-річний контракт з Ромою. Зарплата форварда - 2 млн євро, в контракті будуть прописані бонуси за кількість матчів, голи і досягнення командних цілей.

У минулому сезоні Шомуродов забив 8 голів за 31 гру в Серії А.

Відзначимо, що цей трансфер може допомогти переходу Супряги у Дженоа.

Раніше повідомлялося, що Моурінью хоче підписати Яремчука.