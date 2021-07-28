Джерело - sport.ua.
Нападник бельгійського Гента і збірної України Роман Яремчук може продовжити кар'єру в італійській Серії А.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
У підписанні 25-річного українця зацікавлений головний тренер столичної Роми Жозе Моурінью.
Спочатку Моурінью хотів бачити у своїй команді Сердара Азмуна з російського Зеніта, але той може незабаром перейти в німецький Баєр.
Гент хоче виручити з продажу Яремчука 25 мільйонів євро. У минулому сезоні українець забив 23 голи і зробив 8 гольових передач в 43 матчах за клуб. На Євро-2020 Роман відзначився двічі за збірну України.