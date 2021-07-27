Владислав Супряга може змінити клуб

Форвард Динамо Владислав Супряга все ще може опинитися у Серії А.

Про це повідомляє Сalciomercato.

Рома давно націлилась на нападника Дженоа Ельдора Шомуродова і готова викласти за нього 15 млн євро. Натомість генуезці вимагають за лідера збірної Узбекистану 20 млн євро.

Цей перехід може відкрити можливість для форварда Динамо перейти в Дженоа, адже частину від виручених коштів "грифони" планують інвестувати саме у трансфер українця.

Раніше повідомлялося, що Дженоа може відмовитись від трансферу Супряги.