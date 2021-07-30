Матч Оболонь – Альянс перенесли

Нова дата поєдинку наразі невідома

Матч 2-го туру Першої ліги України Оболонь – Альянс перенесений за спільним рішенням команд, яке погоджено з ПФЛ.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Липової Долини.

Матч був запланований на 1 серпня в Києві. Нову дату клуби повинні вибрати до 5 серпня, інакше це зробить Ліга.

Нагадаємо, команда Першої ліги Альянс з Липової Долини повернулася до тренувань.

Раніше повідомлялося про розформування клубу після поєдинку 1-го туру чемпіонату проти харківського Металіста (0:2), але потім було оголошено, що Альянс передадуть новим інвесторам.