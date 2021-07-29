Джерело - tribuna.com.
Футбольний клуб Альянс (Липова Долина) продовжить виступи у чемпіонаті Першої ліги.
Про це повідомив президент клубу з Сумщини Сергій Демченко.
"Альянс продовжить існування з новим інвестором. Конкретики я вам не скажу, але ці інвестори - нові обличчя для футболу. Команда виступатиме у Першій лізі. Лист до ПФЛ про зняття з турніру ми відправляли, але його вже немає", - розповів Демченко.
Раніше, президент клубу Сергій Демченко підтвердив, що клуб бажає знятися з чемпіонату.