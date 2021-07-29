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Президент ФК Альянс: Плани на сезон були, але була перетнута межа

Сьогодні 11:24 877 0
У Першій лізі стало 15 клубів
Президент ФК Альянс: Плани на сезон були, але була перетнута межа
#Альянс, #Демченко

Джерело - ФК Альянс.

Клуб Першої ліги Альянс (Липова Долина) припиняє своє існування.

Про це заявив президент клубу Сергій Демченко.

"Я, президент ФК Альянс, звик доводити все до логічного завершення, але…

Перед новим футбольним сезоном були амбітні плани - поборотися за вихід в УПЛ. Для цього був збережений кістяк команди (17 гравців), який провів 13 матчів у кінці минулого сезону без поразок. Були підписані футболісти, які повинні допомогти у вирішенні поставлених завдань.

Зіграли ми першу офіційну гру в новому чемпіонаті і вона стала останньою краплею!

Плани на сезон були, але була перетнута межа, яку переходити не можна.

Як не важко, але хочу ПОДЯКУВАТИ всім, хто був причетний до ФК Альянс. Особливо тренерам, гравцям, всьому персоналу. Окремо хочу виділити вболівальників, які в різні періоди, завжди нас палко підтримували і в Байраці, і в Липовій Долині, і в Ромнах, і в Охтирці та Сумах.

Не легкий футбольний шлях закінчився, але життя продовжується…", - зазначив Демченко.

Нагадаємо, власник Альянсу вирішив розпустити клуб через скандальне суддівство в матчі Першої ліги проти Металіста (поразка 0:2).

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