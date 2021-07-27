Красніков: Альянс зніметься? А скільки зерна збирають, які надої молока?

Керівник харківського Металіста Євген Красніков вважає, що Альянс після матчу першого туру займається чистим популізмом.

Про це заявив сам функціонер.

"У мене немає звички коментувати суддівство, і поясню чому. Я не фахівець в суддівських питаннях, тим більше зараз дуже часто змінюються правила. Ви знаєте, що зараз є нововведення, що стосуються правила фолу останньої надії, правила гри рукою, і так далі. Тому я не можу давати оцінку ігровим епізодам - ​​для цього є компетентні органи. На мій погляд, сьогодні арбітри впоралися з важкої грою і виконали роботу на відмінно.

Тепер що стосується висловлювань президента Альянсу. Я ніколи в житті не обговорював команду суперника і, тим більше керівництво. Ці популістські заяви вже починають набридати. Після фінального матчу за Кубок Другої ліги президент Поділля Євген Бейдерман висловився, як Металу легко, а його клубу важко. Потім ми зателефонували, поспілкувалися, і я йому пояснив, що в Металі своїх вихованців більше, ніж в Поділлі. Він нормально це сприйняв, ми добре поговорили. Але я йому сказав: "Дивись, ми спілкуємося удвох, а ти висловився на всю країну". Він людина об'єктивна, і ми один одного зрозуміли.