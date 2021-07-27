Красніков: Альянс зніметься? А скільки зерна збирають, які надої молока?

Джерело - fcmetalist.com.ua.
Керівник харківського Металіста Євген Красніков вважає, що Альянс після матчу першого туру займається чистим популізмом.
Про це заявив сам функціонер.
"У мене немає звички коментувати суддівство, і поясню чому. Я не фахівець в суддівських питаннях, тим більше зараз дуже часто змінюються правила. Ви знаєте, що зараз є нововведення, що стосуються правила фолу останньої надії, правила гри рукою, і так далі. Тому я не можу давати оцінку ігровим епізодам - для цього є компетентні органи. На мій погляд, сьогодні арбітри впоралися з важкої грою і виконали роботу на відмінно.
Тепер що стосується висловлювань президента Альянсу. Я ніколи в житті не обговорював команду суперника і, тим більше керівництво. Ці популістські заяви вже починають набридати. Після фінального матчу за Кубок Другої ліги президент Поділля Євген Бейдерман висловився, як Металу легко, а його клубу важко. Потім ми зателефонували, поспілкувалися, і я йому пояснив, що в Металі своїх вихованців більше, ніж в Поділлі. Він нормально це сприйняв, ми добре поговорили. Але я йому сказав: "Дивись, ми спілкуємося удвох, а ти висловився на всю країну". Він людина об'єктивна, і ми один одного зрозуміли.
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Я не знайомий з президентом Альянсу. Те, що я чув, він займається сільським господарством. Мене здивувало, як він опинився у флеш-зоні, також, чесно кажучи, я не зрозумів, хто і ким зґвалтований. Поважаю працю людей, які займаються сільським господарством. Але яке відношення це має до футболу? Єдине, про що він не згадав, це скільки зерна вони збирають з гектара землі і про кількість надою молока. Хто дає йому право висловлюватися про наш клуб в такому тоні - мовляв, візьміть їх і відразу заведіть в УПЛ? Вважаю, ці слова абсолютно некоректні.
Помилився арбітр чи ні - це не дає права власнику Альянсу говорити в негативному контексті про наш клуб. Якщо щось не подобається - пишіть, експертна комісія дасть оцінку всьому. А лякати тим, що знімуться - це чистий популізм. Знаєте, це як людям не вистачає слави - вони виходять і піаряться. Сьогодні був хороший матч. Що його зіпсувало - якість поля", - зазначив Красніков.