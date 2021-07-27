 Красніков: Альянс зніметься? А скільки зерна збирають, які надої молока? | Футбол | Champion.com.ua
Костевич та Омельчук принесли Україні третю бронзову нагороду на Олімпійських іграх
Сьогодні 06:09 3199
Українка вийшла до фіналу веслувального слалому на Олімпіаді
Сьогодні 09:11 479
Поки ви спали, українці отримали бронзову медаль Олімпійський ігор
Сьогодні 07:01 1024
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 06:18 29215
Токіо-2020. Розклад Олімпійських ігор на 27 липня
Сьогодні 06:18 1414
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 27 липня
Сьогодні 06:13 3492
Ворскла - Дніпро-1 2:2. Огляд матчу
Вчора 23:24 725
Токіо-2020. Усі переможці третього змагального дня - 26 липня
Вчора 22:21 1536
УПЛ: Ворскла зіграла результативну нічию з Дніпро-1 у 1 турі
Вчора 21:30 2290 1
Металіст у матчі з двома вилученнями переміг Альянс
Вчора 20:23 1259
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Під час бою Берінчик - Лобов в залі сталася потужна бійка
Під час бою Берінчик - Лобов в залі сталася потужна бійка Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:33 1173
Протест спортсменок. Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді у незвичній формі
Протест спортсменок. Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді у незвичній формі Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:07 266
Поки ви спали, українці отримали бронзову медаль Олімпійський ігор
Поки ви спали, українці отримали бронзову медаль Олімпійський ігор Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:01 1018
Футболіст збірної Німеччини зробив пропозицію дівчині під час інтерв'ю на Олімпійських іграх
Футболіст збірної Німеччини зробив пропозицію дівчині під час інтерв'ю на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 18:16 617
На Росії 12-річний хокеїст зґвалтував свого партнера по команді
На Росії 12-річний хокеїст зґвалтував свого партнера по команді Андрій Твердохліб
Вчора 17:50 2554 1
Китайський важкоатлет виграв Олімпіаду на одній нозі
Китайський важкоатлет виграв Олімпіаду на одній нозі Valeriy Ruchka
Вчора 11:39 1736
Стадіон не для футболу. Який вигляд має газон Чорноморця після ще одного концерту
Стадіон не для футболу. Який вигляд має газон Чорноморця після ще одного концерту Valeriy Ruchka
Вчора 10:17 1462
Телевізійний човен зірвав старт змагань на Олімпійських іграх
Телевізійний човен зірвав старт змагань на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 09:28 492
Мить тріумфу! Рейзлін отримав бронзову медаль Токіо-2020
Мить тріумфу! Рейзлін отримав бронзову медаль Токіо-2020 Андрій Твердохліб
25.07.2021 21:18 787
Драма дня: спортсменка святкувала золото Олімпіади, але воно виявилось марним
Драма дня: спортсменка святкувала золото Олімпіади, але воно виявилось марним Андрій Дунець
25.07.2021 14:30 124133
Прямі трансляції
Навколо спорту

Красніков: Альянс зніметься? А скільки зерна збирають, які надої молока?

Сьогодні 08:26 1027 1
Функціонер прокоментував висловлювання президанта Альянса
Красніков: Альянс зніметься? А скільки зерна збирають, які надої молока?
#Красніков, #Металіст

Джерело - fcmetalist.com.ua.

Керівник харківського Металіста Євген Красніков вважає, що Альянс після матчу першого туру займається чистим популізмом.

Про це заявив сам функціонер.

"У мене немає звички коментувати суддівство, і поясню чому. Я не фахівець в суддівських питаннях, тим більше зараз дуже часто змінюються правила. Ви знаєте, що зараз є нововведення, що стосуються правила фолу останньої надії, правила гри рукою, і так далі. Тому я не можу давати оцінку ігровим епізодам - ​​для цього є компетентні органи. На мій погляд, сьогодні арбітри впоралися з важкої грою і виконали роботу на відмінно.

Тепер що стосується висловлювань президента Альянсу. Я ніколи в житті не обговорював команду суперника і, тим більше керівництво. Ці популістські заяви вже починають набридати. Після фінального матчу за Кубок Другої ліги президент Поділля Євген Бейдерман висловився, як Металу легко, а його клубу важко. Потім ми зателефонували, поспілкувалися, і я йому пояснив, що в Металі своїх вихованців більше, ніж в Поділлі. Він нормально це сприйняв, ми добре поговорили. Але я йому сказав: "Дивись, ми спілкуємося удвох, а ти висловився на всю країну". Він людина об'єктивна, і ми один одного зрозуміли.

Актуально: Це не футбол, це зґвалтування українського футболу - президент Альянса

Я не знайомий з президентом Альянсу. Те, що я чув, він займається сільським господарством. Мене здивувало, як він опинився у флеш-зоні, також, чесно кажучи, я не зрозумів, хто і ким зґвалтований. Поважаю працю людей, які займаються сільським господарством. Але яке відношення це має до футболу? Єдине, про що він не згадав, це скільки зерна вони збирають з гектара землі і про кількість надою молока. Хто дає йому право висловлюватися про наш клуб в такому тоні - мовляв, візьміть їх і відразу заведіть в УПЛ? Вважаю, ці слова абсолютно некоректні.

Помилився арбітр чи ні - це не дає права власнику Альянсу говорити в негативному контексті про наш клуб. Якщо щось не подобається - пишіть, експертна комісія дасть оцінку всьому. А лякати тим, що знімуться - це чистий популізм. Знаєте, це як людям не вистачає слави - вони виходять і піаряться. Сьогодні був хороший матч. Що його зіпсувало - якість поля", - зазначив Красніков.

Коментарі ()