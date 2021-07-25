Джерело - Чемпіон.
Чернігівська Десна здобула розгромну перемогу над одеським Чорноморцем у рамках першого туру УПЛ.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
25 липня, 1 тур
Голи: 1:0 - 51 Калітвінцев, 2:0 - 56 Калітвінцев, 3:0 - 80 Завійський
Десна: Литовка, Сафронов, Цимбалюк, Арвеладзе(Болівар 87), Тотовицький(Белич 87), Калітвінцев, Картушов, Завійський, Безбородько(Волошин 81), Будківський(Шевцов 81), Селін
Запасні: Сидоренко, Жук, Біловар, Волошин, Белич, Дегтярьов, Шевцов
Чорноморець: Кучерук, Мартиненко, Білошевський, Скорко, Кузик, Михайленко, Вачіберадзе(Тлумак 58), Брагару(Ісаєнко 82), Штогрін, Ванат(Бугай 83), Авагімян
Запасні: Варакута, Тлумак, Долгов, Дубко, Кравченко, Надольський, Ісаєнко, Бугай
Жовті картки: Білошевський 20, Селін 35, Авагімян 37, Білошевський 39, Калітвінцев 50, Ванат 78
Червона картка: Білошевський(39, друга жовта)