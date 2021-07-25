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УПЛ. Десна у більшості розгромила Чорноморець у 1 турі

Сьогодні 21:24 1624 1
Владислав Калітвінцев оформив дубль
УПЛ. Десна у більшості розгромила Чорноморець у 1 турі
#Десна, #Чорноморець, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна здобула розгромну перемогу над одеським Чорноморцем у рамках першого туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Дубль на свій рахунок записав Владислав Калітвінцев.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
25 липня, 1 тур

Десна - Чорноморець 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Калітвінцев, 2:0 - 56 Калітвінцев, 3:0 - 80 Завійський

Десна: Литовка, Сафронов, Цимбалюк, Арвеладзе(Болівар 87), Тотовицький(Белич 87), Калітвінцев, Картушов, Завійський, Безбородько(Волошин 81), Будківський(Шевцов 81), Селін

Запасні: Сидоренко, Жук, Біловар, Волошин, Белич, Дегтярьов, Шевцов

Чорноморець: Кучерук, Мартиненко, Білошевський, Скорко, Кузик, Михайленко, Вачіберадзе(Тлумак 58), Брагару(Ісаєнко 82), Штогрін, Ванат(Бугай 83), Авагімян

Запасні: Варакута, Тлумак, Долгов, Дубко, Кравченко, Надольський, Ісаєнко, Бугай

Жовті картки: Білошевський 20, Селін 35, Авагімян 37, Білошевський 39, Калітвінцев 50, Ванат 78

Червона картка: Білошевський(39, друга жовта)

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