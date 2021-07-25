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УПЛ. Металіст 1925 мінімально переміг Рух у 1 турі

Сьогодні 18:56 211 0
Поєдинок завершився з рахунком 2:1
УПЛ. Металіст 1925 мінімально переміг Рух у 1 турі
#Металіст 1925, #Рух, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст 1925 мінімально переграв Рух у рамках першого туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. На голи Батюшина та Криськіва у першому таймі Рух зміг відповісти лише одним взяттям воріт від Кузика у другій половині гри.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
25 липня, 1 тур

Металіст 1925 - Рух 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Батюшин, 2:0 - 35 Криськів, 2:1 - 50 Кузик

Металіст 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Савін(Протасов 70), Криськів(Ременюк 81), Голодюк, Батюшин(Дмитренко 70), Понорам(Фабіньо 15(Єрмаков 80))

Запасні: Коваленко, Єрмаков, Ченбай, Квакіч, Ременюк, Протасов, Дмитренко, Фабіньо Задерка

Рух: Бандура, Білий, Дідик, Мисик(Лях 46), Мартинюк, Кухарук(Притула 53), Федорчук, Климчук, Гагун(Альваренга 74), Бойчук(Кондраков), Борячук(Кузик 46)

Запасні: Паньків, Альваренга, Карасюк, Сич, Лях, Оріховський, Притула, Кузик, Кондраков

Жовті картки: Западня 45+1, Мартинюк 56, Голодюк 73, Кондраков 90+2, Сидоренко 90+4

Нагадаємо, Григорчук бажає відновити тренерську кар'єру в Україні.

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