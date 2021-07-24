 УПЛ. Шахтар - Інгулець 2:1. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Шахтар - Інгулець 2:1. Огляд матчу

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Лассіна Траоре забив дебютний гол за донецьку команду
УПЛ. Шахтар - Інгулець 2:1. Огляд матчу
#Шахтар, #Інгулець, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над Інгульцем у рамках першого туру УПЛ.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
24 липня, 1 тур

Шахтар - Інгулець 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Траоре, 2:0 - 34 Патрік, 2:1 - 81 Стефен

Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Соломон(Антоніо 88), Патрік(Судаков 69), Матвієнко, Траоре, Педріньо(Тете 69), Корнієнко(83)

Запасні: Пятов, Вітао, Антоніо, Дентиньо, Тете, Бондарнеко, Мудрик, Судаков, Конопля

Інгулець: Гальчук, Запорожець, Шарай(Головкін 73), Полегенько, Коробенко, Сітало(Стефен 46), Шишка, Павлов(Козак 73), Опанасенко, Ковальов, Поспєлов

Запасні: Шуст, Салем, Козак, Бартуловіч, Коваленко, Головкін, Асмелаш, Мельничук, Стефен

Жовті картки: Запорожець(40), Павлов(66), Тете(90+3)

Нагадаємо, Верес та Колос не визначили сильнішого.

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