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УПЛ. Верес та Колос не визначили сильнішого в 1 турі

Сьогодні 18:58 454 0
Поєдинок завершився з рахунком 0:0
УПЛ. Верес та Колос не визначили сильнішого в 1 турі
#УПЛ, #Верес, #Колос

Джерело - Чемпіон.

Верес та Колос зіграли внічию в рамках першого туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
24 липня, 1 тур

Верес - Колос 0:0

Верес: Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Нємчанінов, Полюлях(Кльоц 76), Кучеров, Пасіч Г.(Гечев 89), Гегедош(Шестаков 76), Пасіч Єв.(Дахновський 81), Сергійчук(Гайдучик 89)

Запасні: Кичак, Махнєв, Петько, Кльоц, Тимофієнко, Дахновський, Гечев, Гайдучик, Шестаков

Колос: Волинець, Золотов, Павловець, Новак, Чорноморець, Мілько, Богданов(Задоя 47), Чурко(Сорокін 84), Ільїн(Сілва 58), Костишин(Нурієв 58), Сітчінава(Салабай 84)

Запасні: Маханьков, Гавриш, Петров, Ром, Задоя, Нурієв, Сілва, Сорокін, Салабай

Жовті картки: Ільїн(37), Полюлях(38), Сітчінава(82), Кучеров(88), Павловець(90), Немчанінов(90+5), Кльоц(90+6)

Нагадаємо, Педріньо та Марлон в основі Шахтаря на матч з Інгульцем.

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