Десна відмовилася продати свого лідера за 350 тисяч євро

Клуб включив режим економії, але не відпускає високооплачуваних лідерів

Джерело - Чемпіон.

Наймолодший український футбольний агент Олег Авдиш розповів Чемпіону про стан справ в чернігівській Десні.

Андрій Мостовий, який разом з Єгором Картушова вважався легендою клубу, приєднався до Кривбасу, Андрій Гітченко і Володимир Огиря перейшли в Полісся, - розопідає Олег. - За моєю інформацією, цім гравцям в першій лізі будуть платити на рівні середняків УПЛ.

Цікава ситуація в Олексія Гуцуляка. Мені достеменно відомо, що гравцем активно цікавився Рух, а сам футболіст був готовий переїхати до Львова. Сторони вже давно перебували в стадії уповільнених переговорів. У розпал літа претендувати на одного з кращих асистентів минулого чемпіонату став Дніпро-1 і навіть був готовий заплатити за гравця, за моєю інформацією, в районі 350 тисяч євро. Але навіть така значна сума не вразила керівництво чернігівського клубу. Гуцуляк залишиться в Чернігові допрацьовувати свій контракт.

Євген Паст став гравцем Дніпра-1, а Йонас Тамм пішов у Ворсклу. Мої джерела в оточенні гравців чернігівського клубу повідомляють, що хлопці не змогли сидіти на місці в режимі очікування, а прийняли не надто привабливі пропозиції клубів, які в новому сезоні будуть претендувати на потрапляння в єврокубки.

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Мої джерела в чернігівському клубі стверджують, що цікаві варіанти продовження кар'єри є у Філліпа Будковського і Влада Калитвинцева, але на цей час вони знаходяться в діалозі в клубними босами. З лідерів лише Єгор Картушов підтвердив свою вірність клубу і поставив підпис під новим контрактом. На мою думку, підписання, недосвідченого в дорослому футболі чемпіона світу U-20 правого захисника Сафронова і занадто досвідченого лівого бека Селіна явно не свідчать про серйозні турнірні амбіції клубу на майбутній сезон.

Максим Розенко, Чемпіон