Волинь була на межі зникнення ще 2 тижні тому

Після третьої невдалої спроби виходу в УПЛ, луцький клуб, який зараз виступає в Першій лізі, міг припинити існування.

"Три сезони поспіль клуб ставив завдання підвищення в класі і платив гравцям на рівні добротних команд середини таблиці прем'єр-ліги, - розповів Чемпіону наймолодший український футбольний агент Олег Авдиш. - Але після чергового фіаско, керівництво клубу задумалося про доцільність дотацій на розвиток професійного футболу. Менеджменту було запропоновано 2 варіанти: почати процес розформування команди або максимально оптимізувати витрати, позбувшись від дорогих футболістів, скоротивши більшу частину співробітників, максимально зменшити витрати на дитячо-юнацький футбол. У підсумку клуб буде грати в першому дивізіоні силами власних вихованців під керівництвом екс-тренера Волині-2 Альберта Шахова.

За моєю інформацією, зарплати в клубі будуть настільки скромними, що футболісти із запитом на заробітну плату в розмірі 1 тисячі доларів - непідйомна дорогі для хрестоносців.

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Мої джерела в клубі повідомляють, що зараз йде активний пошук додаткових джерел фінансування, але навіть в разі успішних переговорів - річна трансферна кампанія провалена і посилитися команда зможе лише взимку".

Максим Розенко, Чемпіон