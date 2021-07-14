 Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі | Футбол | Champion.com.ua
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі
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Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі

Сьогодні 13:34 450 0
Український агент оцінив ринок зарплат футболістів в клубах УПЛ
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі

Джерело - Чемпiон.

Максим Розенко попросив наймолодшого ліцензованого агента (зараз їх офіційно називають посередниками) Олега Авдиша дати свою оцінку, скільки заробляють гравці в українській прем'єр-лізі/

Після глибокої фінансової кризи українського футболу, яка тривала кілька років, намітилася стабільність і в останні 2 сезони ми спостерігаємо зростання фінансових можливостей клубів, - зазначає останні тенденції цього ринку Олег Авдиш. - В футбольний лексикон повільно і невпевнено, але повертаються поняття підйомних для гравців і комісій для агентів. Якщо брати цифри, то середня зарплата в Прем'єр-лізі зараз на рівні 5 тисяч доларів - якщо не враховувати гонорари гравців Динамо і Шахтаря.

Динамо: до 1 мільйона доларів на рік

Президент Динамо Ігор Суркіс в одному з недавніх інтерв'ю зізнався, що в складі чинного чемпіона немає гравців з зарплатою понад 1 мільйона доларів на рік. За моєю інформацією, це правда. І оклад, сума якого наближена до мільйона доларів в рік, є лише у кількох гравців киян. Зарплати інших футболістів основи, в тому числі і збірників в кілька разів менше.

Шахтар: 2 мільйони доларів для легіонерів

Єдиний клуб в Україні і один з небагатьох клубів у Східній Європі, який з року в рік показує у своїй фінансовій звітності плюсовий баланс. І вже придбав славу клубу, який заробляє. Тому гірники спокійно дозволяють собі платити легіонерам 2 мільйони доларів в рік і не набагато менше українським збірникам.

Зоря: 6-10 тисяч доларів в місяць

Після Динамо і Шахтаря на ринку праці гравців УПЛ - фінансова прірва.

 Бронзовий призер УПЛ може дозволити собі платити гравцям основи 6-10 тисяч доларів в місяць. Не дивно, що один з лідерів Зорі Дмитро Іванисеня покинув команду після закінчення терміну контракту і приєднався до російських Крилья Совєтов, які можуть платити в 2-3 рази більше. Найгучнішим підписанням клубу в літнє трансферне вікно став Сергій Булеца, чемпіон світу U-20, який прийшов в оренду з київського Динамо. Зоря не може дозволити собі гучні трансфери навіть напередодні старту чергової єврокубкової кампанії.

Колос: до 10 тисяч доларів на місяць

Колос вдруге поспіль зіграє в єврокубках. У клубі вміють рахувати гроші. Основний акцент було зроблено на збереження лідерів. Це вдалося - покинув команду лише Павло Оріховський. Також Колос запрошує перспективну молодь - Нурієва, Саківа і Маханькова. Зарплати не роздуваються і клуб проходить повз гравців із запитами вище 10 тисяч доларів. 

Ворскла: від 3 до 10 тисяч доларів на місяць

Полтавці можуть платить від 3 до 10 тисяч доларів на місяць, посилюючи склад перед єврокубками досвідченими українцями.

Десна: до 4 тисяч доларів на місяць

За моєю інформацією, в цьому сезоні Десна буде виступати в режимі економії, награючи перспективну молодь. Може дозволити собі гравців максимум з окладами до 4 тисяч доларів на місяць.

Олександрія: до 5 тисяч доларів на місяць

Клуб також запустив режим раціональної економії, зміцнюючи склад яскравими виконавцями з першої ліги і бюджетними гравцями, які засвітилися на рівні УПЛ. Стеля зарплат, за моєю інформацією, буде на рівні 5 тисяч доларів на місяць. І такі умови будуть лише у кількох гравців. Новачкам пропонуються умови на рівні 2-3 тисяч доларів на місяць.

Дніпро-1: до 15 тисяч доларів на місяць

Дніпряни - один з небагатьох клубів УПЛ, які можуть дозволити собі придбати гравця за гроші. Наприклад, Олександра Піхальонка з Шахтаря. За інформацією transfermarkt, сума трансферу за нього склала 300 тисяч євро. За моєю інформацією, цінник був навіть трохи вище. Стеля зарплат в клубі - 15 тисяч доларів на місяць

Маріуполь

Клуб комплектується в основному орендованими з Шахтаря гравцями, тому не зовсім коректно включати його в цей список. Так як умови гравців обговорюються між декількома сторонами і залежать в тому числі від окладу гравця в складі донецького клубу.

ФК Львів: 2-3 тисячі доларів на місяць

Клуб намагається акцентувати свою увагу на молодих легіонерів з невеликими фінансовими апетитами - в районі 2-3 тисяч доларів на місяць. І досвідчених українців, які готові грати приблизно за такі ж гроші.

ФК Рух: до 4 тисяч доларів на місяць

Клуб активно будує свою академію і більшу частину футбольних інвестицій Григорій Козловський направляє на будівництво століття. Гравці першої команди задовольняються скромними, але стабільними окладами на рівні найближчих конкурентів по турнірній таблиці минулого сезону. За моєю інформацією, стеля зарплат в клубі зараз - 4 тисячі доларів на місяць.

Максим Розенко, Чемпіон

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