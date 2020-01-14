Суперфан Парамон втратив свідомість, повертаючись із роботи. Він у комі

Джерело - Чемпіон.

64-річний Сергій Заборовський, якого у футбольних колах знають як Суперфана Парамона, потрапив у реанімацію четвертої київської лікарні.

Про це повідомив відомий журналіст і вболівальник Олександр Геєнко.

"Парамон у комі, в реанімації четвертої лікарні, все дуже погано. Їхав з роботи в маршрутці, втратив свідомість на Повітрофлотському проспекті, 92", - написав Геєнко.

Парамон стояв біля витоків фанатського руху Динамо наприкінці 70-х років минулого сторіччя. Коли в команду у 1996 році повернувся Валерій Лобановський, він приставив Парамона до команди фактично в ролі живого талісмана.