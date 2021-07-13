 У Селезньова є домовленість з Кобіним щодо переходу в Минай | Футбол | Champion.com.ua
Англія, яку не шкода
Сьогодні 15:39 1998 2
Шериф Вернидуба вийшов у 2-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів
Сьогодні 22:29 82
КОНМЕБОЛ назвав символічну збірну Кубку Америки
Сьогодні 18:59 288
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020: показуємо як проголосувати
Сьогодні 18:47 692
Гол Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів претендує на звання найкращого на Євро-2020
Сьогодні 17:13 1924
Миколенко та Забарний потрапили до символічної збірної молодих гравців Євро-2020
Сьогодні 15:50 1311
УЄФА назвав символічну збірну Євро-2020
Сьогодні 13:39 5822
ФІФА наклала трансферний бан на Минай
Сьогодні 12:54 2637
Італія та Аргентина можуть провести матч за Суперкубок світу
Сьогодні 12:09 1088
Верняєв отримав 4 роки дискваліфікації
Сьогодні 09:39 3066 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Юна пасія Георгія Судакова - Ліза Передня
Дівчина дня. Юна пасія Георгія Судакова - Ліза Передня Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:51 663
День в історії. Два роки тому Дар'я Снігур виграла юніорський Вімблдон
День в історії. Два роки тому Дар'я Снігур виграла юніорський Вімблдон Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:31 165
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020: показуємо як проголосувати
Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого на Євро-2020: показуємо як проголосувати Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:47 687
Гравці збірної Італії в роздягальні змусили повзати легендарного футболіста
Гравці збірної Італії в роздягальні змусили повзати легендарного футболіста Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:01 791
Ломаченко насолоджується перемогою над Накатані у власному готельному комплексі
Ломаченко насолоджується перемогою над Накатані у власному готельному комплексі Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:45 2921
Прямі трансляції
Навколо спорту

У Селезньова є домовленість з Кобіним щодо переходу в Минай, - журналіст

Сьогодні 21:42 181 0
Закарпатський клуб має залишитися в УПЛ
У Селезньова є домовленість з Кобіним щодо переходу в Минай, - журналіст
#Минай, #Селезньов

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Євген Селезньов приєднається до Минаю лише за умови, якщо клуб залишиться в УПЛ.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.

"У Селезньова вже місяць як домовленість з Кобіним: якщо Минай лишать в УПЛ - форвард прийде бити свій рекорд. І питання не про заробіток. Зважте, що бюджет закарпатців - найнижчий в УПЛ. Місячний зарплатний фонд команди - це по суті одна зарплата Сєлі у Колосі, себто 500 тис грн", - написав Бурбас

Нагадаємо, ФІФА наклала трансферний бан на Минай через суперечки навколо компенсації за платіж солідарності 21-річного хорватського захисника Міслава Матича., проте закарпатський клуб готовий виплатити платіж солідарності.

Коментарі ()