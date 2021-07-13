Закарпатський клуб має залишитися в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Євген Селезньов приєднається до Минаю лише за умови, якщо клуб залишиться в УПЛ.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.

"У Селезньова вже місяць як домовленість з Кобіним: якщо Минай лишать в УПЛ - форвард прийде бити свій рекорд. І питання не про заробіток. Зважте, що бюджет закарпатців - найнижчий в УПЛ. Місячний зарплатний фонд команди - це по суті одна зарплата Сєлі у Колосі, себто 500 тис грн", - написав Бурбас

Нагадаємо, ФІФА наклала трансферний бан на Минай через суперечки навколо компенсації за платіж солідарності 21-річного хорватського захисника Міслава Матича., проте закарпатський клуб готовий виплатити платіж солідарності.