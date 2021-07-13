Це сталося через невирішену суперечку навколо одного легіонера

Минай після повернення в Прем'єр-лігу може отримати заборону на реєстрацію і заявку футболістів протягом трьох трансферних вікон.

Про це повідомляє Sport Arena.

Причиною стала суперечка навколо компенсації за платіж солідарності 21-річного хорватського захисника Міслава Матича.

Палата суперечок ФІФА заборонила закарпатському клубу трансферну діяльність аж до повного виконання клубом своїх зобов'язань.

Хорват Матич грав за Минай в сезоні 2020-21 і провів 24 матчі в минулому сезоні української Прем'єр-ліги.

Закарпатський клуб повертається в елітний український дивізіон після зняття з чемпіонату донецького Олімпіка. У минулому сезоні Минай вилетів до Першої ліги з останнього місця в Прем'єр-лізі.

Раніше, Селезньов веде переговори з Минаєм.