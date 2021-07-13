 Минай готовий виплатити платіж солідарності за Матича | Футбол | Champion.com.ua
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Минай готовий виплатити платіж солідарності за Матича

Сьогодні 19:29 200 0
Про це повідомив генеральний менеджер клубу Артем Письмовий
Минай готовий виплатити платіж солідарності за Матича
#Минай, #Матич

Джерело - Football.ua.

Минай вирішить ситуацію з трансферним баном через невиплату платежу солідарності за ексзахисника закарпатського клубу Міслава Матича.

Про це повідомив генеральний менеджер клубу Артем Письмовий.

"У цьому питанні мова йде про виплату компенсації команді Рудеш за підготовку хорватського футболіста Міслава Матича. Ми готові виплатити цей платіж згідно всіх норм і правил, але на заваді стали бюрократичні моменти, за якими Минай не може здійснити відповідний платіж. Зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб вирішити цю проблему. Думаю, зовсім скоро ми все налагодимо", - сказав Письменний.

Нагадаємо, Селезньов веде переговори з Минаєм.

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