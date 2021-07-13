 Реал зробив офіційну заяву, щодо скандалу з Пересом | Футбол | Champion.com.ua
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Реал зробив офіційну заяву, щодо скандалу з Пересом

Сьогодні 19:42 232 0
Слова Переса про Ікера Касільяса та Рауля, злили противники Суперліги
Реал зробив офіційну заяву, щодо скандалу з Пересом
#Реал, #Перес

Джерело - офіційний сайт Реала.

У мадридському Реалі вважають, що слова Переса, які він виголосив на одній із зустрічей у вересні 2006 року про Ікера Касільяса та Рауля, злили противники Суперліги.

Про це йдеться в офіційній заяві клубу.

"Я вважаю, що потрібно прояснити кілька речей, адже в сьогоднішній публікації газети El Confidencial опубліковані слова, приписані мені. Відтворені фрази були таємно записані паном Хосе Антоніо Абелланом, який безуспішно намагався продати їх протягом багатьох років", - йдеться у заяві.

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"Це окремі фрази, які були вирвані з ширшого контексту. Ці фрази були опубліковані зараз, і я розумію, що це пов'язано з моєю участю в проекті зі створення європейської Суперліги. Я передав цю справу в руки адвокатів, які зараз вивчають, які дії можна зробити в ситуації, що склалася", - сказав Перес.

Нагадаємо, Реал та Мілан проведуть товариський матч.

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