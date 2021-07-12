Ов'єдо хоче повернути Луніна

Не відзначається, мова йде про повноцінний трансфер або оренду

Джерело - RTPA.

Реал Ов'єдо зацікавлений в поверненні голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна.

Про це повідомляє RTPA.

Не відзначається, мова про повноцінний трансфер або оренду. У Ов'єдо залишилися хороші враження українського кіпера після його оренди в 2020 році.

Воротар бачить в своєму поверненні в Ов'єдо можливість знову проявити себе.

Новий головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті не проти відходу футболіста, але вважав за краще б, щоб Лунін сам прийняв рішення.

Нагадаємо, Лунін зіграв за Реал у переможному спарингу проти Фуенлабради.