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Ов'єдо хоче повернути Луніна

Сьогодні 21:57 450 0
Не відзначається, мова йде про повноцінний трансфер або оренду
Ов'єдо хоче повернути Луніна
#Реал, #Ов'єдо, #Лунін

Джерело - RTPA.

Реал Ов'єдо зацікавлений в поверненні голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна.

Про це повідомляє RTPA.

Не відзначається, мова про повноцінний трансфер або оренду. У Ов'єдо залишилися хороші враження українського кіпера після його оренди в 2020 році.

Воротар бачить в своєму поверненні в Ов'єдо можливість знову проявити себе.

Новий головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті не проти відходу футболіста, але вважав за краще б, щоб Лунін сам прийняв рішення.

Нагадаємо, Лунін зіграв за Реал у переможному спарингу проти Фуенлабради.

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