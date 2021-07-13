 Рауль і Касільяс - два найбільших афериста в історії, - Перес у 2006 | Футбол | Champion.com.ua
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Рауль і Касільяс - два найбільших афериста в історії Реала, - Перес у 2006 році

Сьогодні 17:58 289 0
Газета El Confidencial опублікувала слова менеджера, які він виголосив на одній із зустрічей у вересні 2006
Рауль і Касільяс - два найбільших афериста в історії Реала, - Перес у 2006 році
#Перес, #Реал, #Касільяс, #Рауль

Джерело - El Confidencial.

Президент Реала Флорентіно Перес став учасником гучного скандалу.

Про це повідомляє El Confidencial.

Видання опублікувала слова Переса, які він виголосив на одній із зустрічей у вересні 2006 року.

"Касільяс - не воротар для Реала. Касільяс - наш великий провал. А знаєш, що відбувається? Його обожнюють, люблять, розмовляють з ним. Я не знаю, вони занадто сильно захищають Касільяса. Це одна з найбільших афер, а друга - це Рауль. Два найбільших афериста в історії Реала. Перший - Рауль, а другий - Касільяс", - каже Перес на запису.

Раніше Лунін зіграв за Реал у переможному спарингу проти Фуенлабради.

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