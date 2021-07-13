Рауль і Касільяс - два найбільших афериста в історії Реала, - Перес у 2006 році

Президент Реала Флорентіно Перес став учасником гучного скандалу.

Про це повідомляє El Confidencial.

Видання опублікувала слова Переса, які він виголосив на одній із зустрічей у вересні 2006 року.

"Касільяс - не воротар для Реала. Касільяс - наш великий провал. А знаєш, що відбувається? Його обожнюють, люблять, розмовляють з ним. Я не знаю, вони занадто сильно захищають Касільяса. Це одна з найбільших афер, а друга - це Рауль. Два найбільших афериста в історії Реала. Перший - Рауль, а другий - Касільяс", - каже Перес на запису.