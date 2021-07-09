Олімпік може втратити професійний статус клубу

Донецький Олімпік може втратити статус професійного клубу, якщо не заявиться на Першу лігу.

Актуально: Олімпік офіційно знявся з УПЛ

Про це повідомив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Ще не отримали офіційного листа від Олімпіка про зняття з УПЛ, але вони повинні його ось-ось надіслати. Якщо клуб повністю зніметься з професійних змагань і не заявиться на новий сезон в першу лігу, то в разі повернення повинен буде починати в аматорському чемпіонаті. Статус професійного за клубом не зберігається", - сказав Дикий.