Олімпік офіційно знявся з УПЛ

Донецький Олімпік припинив свої виступи в Прем'єр-лізі.

Про це заявив президент Олімпіка Владислав Гельзін в офіційному зверненні.

"Нами ухвалене рішення про зняття команди з розіграшу УПЛ наступного сезону! Це непростий, але обдуманий крок, який ми робимо з важкістю на серці.

Хочу подякувати всім, хто за ці 20 років так чи інакше був причетний до олімпійської сім'ї. За всі ті незабутні моменти, які ми з вами пережили, відчуваючи різні емоції, як у добрі, так і в складні для клубу часи.

За ці роки нам вдалося дати квиток в життя багатьом хлопчикам, закоханим у футбол. Деякі наші вихованці пройшли з клубом яскравий і захопливий шлях – від вихованців академії до дебютантів Ліги Європи, коли у 2017 році знаменитий хіт Ярослава Євдокимова став асоціюватися для всієї футбольної громадськості з "донецькими фантазерами". Розлучатися з вами дуже складно, проте ми не прощаємося.

Клуб призупиняє свою діяльність, але на цьому ми не ставимо крапку. Я вірю, що настане час, коли футбольний клуб Олімпік знову буде радувати своїх уболівальників яскравими виступами. А сама гра буде відбуватись за одними і тими ж правилами не тільки на полі, але і за його межами. Адже футбол в Україні люблять, і ми пишаємося, що Олімпік Донецьк назавжди залишиться в його історії!" – цитує Гельзіна офіційний сайт клубу.