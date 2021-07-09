Донецький Олімпік ще не був виключений з української Прем'єр-ліги.

Про це заявив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Олімпік ще не знявся з УПЛ, ми чекаємо офіційну заяву від клубу. За процедурою, заява, яке розміщене клубом на офіційному сайті, не є достатньою підставою для відповідних подальших дій. Тому ми чекаємо від них офіційний лист, тільки після цього будемо запускати відповідну процедуру", - заявив Дикий.