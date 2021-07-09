Прокопович розповів чому стадіон Україна втратив 3 категорію

Голова комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань прокоментував цю ситуацію

Джерело - Чемпіон.

Стадіон Україна у Львові втратив 3-ю категорію і був переведений в список стадіонів 2-ї категорії.

Голова комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ Геннадій Прокопович прокоментував цю ситуацію.

"Процедура переходу з реєстрів на категорійність стадіонів в Україні триває вже два роки. Було направлено безліч офіційних звернень щодо усунення недоліків на тих чи інших стадіонах. Але, на жаль, ми маємо низку стадіонів, які за увесь цей час не проводять жодних робіт і стан цих арен лише погіршується. До таких можна віднести, наприклад, дніпровський стадіон Метеор чи львівський стадіон Україна, інфраструктура якого рік за роком занепадає", - заявив фунціонер.

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"Наприклад, на львівській арені в поганому (подекуди, в дуже поганому) стані трибуни і сидіння, а на фан-секторі вони взагалі відсутні. В поганому стані вхідні групи стадіону, туалети для глядачів - просто в жахливому. Крім того, на стадіонів як не було, так і досі немає сертифікату на освітлення, а номінальний рівень освітлення поля складає 1200 люкс замість потрібних для 3 категорії стадіонів 1400 люкс, що, серед іншого, перешкоджає дотриманню необхідних стандартів для телетрансляцій".

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