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УАФ запросила дітей, що співали гімн України на Троєщині

Сьогодні 13:23 Valeriy Ruchka 501 1
УАФ запросила дітей, що співали гімн України на Троєщині

Нещодавно в українському інтернеті завірусилося відео, на якому п'ятеро хлопчаків з Троєщини перед грою у футбол співали гімн України, вочевидь, взявши приклад з гравців збірної України.

УАФ запросила їх на екскурсію до Будинку футболу, а також дала нагоду зустрітися з гравцями збірної Денисом Поповим та Сергієм Кривцовим.

Окрім них,  9-річний Євген, 8-річні Кирило та Максим, 7-річний Іванко й 4-річний Матвій разом з батьками зустрілися з президентом УАФ Андрієм Павелком та першими віцепрезидентом УАФ Анатолієм Дем'яненком і Олексієм Михайличенком.

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