Президент ПСЖ: Рамос - один з найкращих гравців нашого часу

Іспанський захисник Серхіо Рамос на правах вільного агента приєднався до ПСЖ.

Президент паризького клубу Насер Аль-Хелайфі прокоментував підписання зіркового гравця.

"Сьогодні Париж вітає одного з найвидатніших футболістів нашого часу. Ми раді оголосити, що Серхіо Рамос приєднався до нас. Його величезний досвід і амбіції ідеально поєднуються з нашим клубом. Відчуваю почуття гордості, бачачи Рамоса в футболці ПСЖ. Знаю, що наші вболівальники влаштують йому відмінний прийом", - сказав Аль-Хелайфі.