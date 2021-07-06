Хакімі став гравцем ПСЖ

Марокканський захисник залишив Інтер

ПСЖ підписав захисника Інтера Ашрафа Хакімі.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Контракт з 22-річним марокканцем розрахований на 5 років - до 2026 року.

Сума угоди не повідомляється, але, за інформацією ЗМІ, вона склала 60 мільйонів євро плюс 11 мільйонів бонусами, 8 з яких - легко досяжні.

В Інтері Хакімі провів всього один сезон, в якому став з командою чемпіоном Італії. На його рахунку 7 голів і 10 асистів в 37 матчах Серії А.

Раніше, ПСЖ запропонував Мессі контракт, перебивши зарплату Барселони.