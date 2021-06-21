Норвегія вирішила не бойкотувати чемпіонат світу-2022 у Катарі

Норвезька футбольна асоціація провела позачергові збори

Збірна Норвегії не буде бойкотувати чемпіонат світу 2022 року в Катарі.

Про це повідомляє пресслужба Норвезької футбольної асоціації.

На позачергових зборах організації, яке тривало понад три години, 368 учасників проголосували проти бойкоту, 121 виступив за.

При цьому, в NFF прийшли до висновку, що необхідно продовжити різку і публічну критику ФІФА з питання проведення ЧС в Катарі. За це проголосували 289 учасників зборів, 167 виступили проти.

Раніше ЗМІ повідомили, що понад 6700 робітників-мігрантів з Індії, Пакистану, Непалу, Бангладеш і Шрі-Ланки загинули в Катарі з грудня 2010 року на будівництвах об'єктів ЧС-2022. Пізніше Об'єднання уболівальників з Німеччини і місцеві клуби закликали Німецький футбольний союз (DFB) бойкотувати чемпіонат світу.

Нагадаємо, що уряд Катару вирішив допускати на ЧС-2022 лише вболівальників, яким ввели вакцину від COVID-19.