ФІФА дискваліфікувала російського футболіста через допінг

Гравця відсторонили від футболу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прийняла рішення дискваліфікувати нападник Ростова Володимира Обухова на шість місяців за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє Р-Спорт з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Ростов планує розірвати контракт з футболістом.

Нагадаємо, в березні поточного року ФІФА порушила справи щодо трьох російських футболістів за підозрою у вживанні допінгу. В офіційному листі ФІФА на ім'я генерального секретаря РФС Олександра Алаєва було сказано, що допінг-проба Обухова, взята у 2013 році на зборах молодіжної збірної Росії в Новогорську і значилася як негативна, в дійсності містила сліди забороненого речовини - метандієнону.

Обухов виступає за Ростов з жовтня 2020 року. Контрактна угода гравця з клубом розрахована до 2023 року.

Раніше повідомлялося, що ФІФА розслідує допінг російських футболістів.