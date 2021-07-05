Кулач: Я вдячний Ворсклі за все, що вона для мене зробила

Гравець спростував інформацію про те, що покинув клуб через фінансові апетити

У нападника Владислава Кулача у Ворсклі була середня зарплата.

Про це він розповів порталу Команда №1.

"Я вдячний Ворсклі за все, що вона для мене зробила. Я завжди буду підтримувати Ворсклу. У мене була зарплата близько 15 тисяч євро? Це смішно. У Ворсклі немає таких умов уже майже 10 років. У Полтаві у мене була звичайна, середня зарплата, і керівники клубу це можуть підтвердити", - розпвів гравець.

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"Як можна говорити, що я вибрав не футбол? Можливий перехід в Динамо - це не футбол? Тисячі вітчизняних гравців мріють потрапити в цей клуб, живуть такою метою, а той, хто цього не розуміє, мабуть, вибрав не ту професію і не знає, що таке крок вперед", - заявив Кулач.

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