Оборонець збірної Англії Гаррі Магвай оцінив національну команду України.

Про це розповів сам захисник.

"Україна вірна хорошим принципам. Їм подобається вибудовувати комбінації, грати. В атаці у них є небезпечні гравці – Андрій Ярмоленко, який грає за Вест Гем. Це хороша команда з чудовою структурою.

Перемога над Німеччиною для нас важлива, вона додасть впевненості, але попереду ще багато труднощів і треба повністю зосередитися на Україні. Ми бачили на цьому турнірі, що, якщо ти не граєш на високому рівні, то вилітаєш. Тому психологічно ми будемо готові і зосереджені.

У Римі буде набагато тихіше. Фанати на Вемблі були неймовірні, атмосфера була наелектризована. Але це мотивує нас здобути перемогу і повернутися на Вемблі, щоб зіграти в півфіналі", – відзначив Магвайр.