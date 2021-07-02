Хаві: Мессі продовжить контракт з Барселоною

Хаві прокоментував майбутнє Ліонеля Мессі

Колишній капітан Барселони Хаві оцінив майбутнє аргентинського форварда каталонців Ліонеля Мессі.

Про це розповів сам футболіст.

Контракт нападника з "синьо-гранатовими" закінчився 1 липня. Наразі він є вільним агентом і може підписати контракт з будь-яким клубом.

"Це ринкові обставини, нам потрібно почекати, я вважаю, він розмовляє з президентом. Я бажаю Лео всього найкращого, як його друг, я бажаю йому продовжити в Барселоні, я сподіваюся, що про це оголосять якомога швидше. Лео потрібна Барса, а Барсі потрібен Лео. Він там щасливий, він провів там все своє життя. Готовий посперечатися, Мессі продовжить контракт з Барселоною", - відзначив Хаві.

Раніше повідомлялося, що Барселона і Мессі домовилися про підписання нового контракту терміном до 2023 року. Але сторони не зуміли укласти договір до від'їзду капітана на Кубок Америки.