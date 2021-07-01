Мессі офіційно став вільним агентом

В аргентинського нападника завершився діючий контракт

Аргентинський нападник Ліонель Мессі став вільним агентом. Контракт аргентинця з Барселоною закінчився напередодні, 30 червня.

Про це повідомляє isport.ua.

Технічно, з 1 липня Мессі знаходиться без клубу.

Раніше повідомлялося, що Барселона і Мессі домовилися про підписання нового контракту терміном до 2023 року. Але сторони не зуміли укласти договір до від'їзду капітана на Кубок Америки.

Зараз Мессі знаходиться в розташуванні збірної Аргентини. Кубок Америки триватиме до 11 липня і до цього часу Мессі буде знаходиться без клубу.

У минулому сезоні 34-річний аргентинець забив 38 голів і віддав 14 гольових передач в 47 матчах блаугранас.