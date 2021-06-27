 Мессі продовжить контракт з Барселоною | Футбол | Champion.com.ua
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Мессі продовжить контракт з Барселоною

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Мессі продовжить контракт з Барселоною

Мессі підпише контракт з Барселоною, який буде розрахований до літа 2023-го.

Барселона готова продати Грізманна

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

Офіційно про домовленість каталонці оголосять наступного тижня. Наразі 34-річний форвард перебуває у таборі збірної Аргентини, яка змагається на Копа Амеріка-2021.

Нагадаємо, минулого сезону Ліонель хотів попрощатись з Барсою, але тодішнє керівництво клубу не без скандалу змусило свою зірку залишитись. За чутками, Мессі після прощання з каталонцями планує перебратись у МЛС.

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