Мессі продовжить контракт з Барселоною

Мессі підпише контракт з Барселоною, який буде розрахований до літа 2023-го.
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Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.
Офіційно про домовленість каталонці оголосять наступного тижня. Наразі 34-річний форвард перебуває у таборі збірної Аргентини, яка змагається на Копа Амеріка-2021.
Нагадаємо, минулого сезону Ліонель хотів попрощатись з Барсою, але тодішнє керівництво клубу не без скандалу змусило свою зірку залишитись. За чутками, Мессі після прощання з каталонцями планує перебратись у МЛС.