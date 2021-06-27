Найкращий бомбардир УПЛ не продовжив контракт з клубом

Джерело - Чемпiон.
Владислав Кулач вирішив не продовжувати контракт із Ворсклою та покине полтавський клуб у статусі вільного агента.
Про це повідомляє телеграм-канал Бий-біжи.
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Окрім цього, хорват Іван Пешич, який провів минулий сезон у румунському Волунтарі, також покине клуб, оскільки начебто не входить у плани тренерського штабу полтавців.
До слова, Кулач став найкращим бомбардиром чемпіонату України, відзначившись 15 голами за 21 поєдинок в минулому сезоні.