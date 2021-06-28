У складі команди перебуває Кулач

Джерело - ФК Динамо.

Сьогодні, 28 червня, київське Динамо розпочинає перший літній навчально-тренувальний збір.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вранці, чартерним рейсом із термінала D столичного аеропорту Бориспіль, динамівці вилетіли до Женеви, неподалік від якої готуватимуться до старту сезону 2021/22.

До складу Динамо на першому навчально-тренувальному зборі у Швейцарії ввійшли 29 виконавців.

Воротарі: Бойко, Ігнатенко, Кучерук, Моргун;

Захисники: Сирота, Сідклей, Шабанов, Дубінчак, Біловар, Вівчаренко, Кравченко, Скорко;

Півзахисники: Буяльський, Гармаш, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Вербич, Цитаїшвілі, Бражко, В.Волошин, Н.Волошин, Коробенко, Антюх;

Нападники: Супряга, Родрігес, Ванат, Кулач.

Нагадаємо, що на зборі заплановано проведення чотирьох контрольних матчів:

1 липня. Динамо - Базель (Швейцарія). Веве, 20:00

3 липня. Динамо - Лозанна (Швейцарія). Лозанна, 16:00

5 липня. Суперник уточнюється.

7 липня. Динамо - Люцерн (Швейцарія). Люцерн, 17:00

Раніше, Кулач відмовився продовжувати контракт з Ворсклою.