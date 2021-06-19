Шахтар готує трансфер бразильського захисника

Джерело - Чемпіон.

Захисника Сассуоло Марлон найближчими днями має стати гравцем Шахтаря.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Трансфер бразильця стане останнім для "гірників" у поточне трансферне вікно. Таким чином, віцечемпіон України виконає побажання Де Дзербі щодо підсилення складу – по 1 готовому гравцю у кожну з ланок (окрім воротарської позиції).

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Марлон відіграв 25 матчів у складі Сассуоло в минулому сезоні, не записавши результативних дій до свого активу.

Нагадаємо, Шахтар підписав нападника Аякса.