Шахтар продовжує торгувати трансферну ціль Де Дзербі

Шахтар зацікавлений у трансфері бразильського захисника

Шахтар продовжують переговори із Сассуоло щодо переходу Марлона, але не може домовитись щодо вартості гравця.

Про це повідомляє Gazzetta di Modena.

Шахтар наразі готовий виплатити 10 млн євро за бразильського захисника, тоді як Сассуоло має намір отримати 15 млн євро. Зазначається, що італійський клуб може погодитись відпустити гравця аби покращити своє фінансове становище, але для цього необхідно знайти компроміс щодо ціни Марлона. Цікаво, що трансфер оборонця є особистим проханням Де Дзербі щодо підсилення складу.

Марлон відіграв 25 матчів у складі Сассуоло в минулому сезоні, не записавши результативних дій до свого активу. Додамо, що його основна позиція – центральний захисник.

Нагадаємо, Шахтар підписав нападника Аякса.