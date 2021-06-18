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Шахтар підписав нападника Аякса

Сьогодні 18:22 636 0
Лассіна Траоре перейшов у Шахтар
Шахтар підписав нападника Аякса
#Шахтар, #Траоре

Джерело - shakhtar.com.

Нападник Лассіна Траоре продовжить кар'єру у Шахтарі.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Клуб підписав з ексфутболістом Аякса п'ятирічний контракт.

Перший буркінієць в історії Шахтаря починав кар'єру в клубі Рахімо. У 16-річному віці став футболістом Аякса з Кейптауна та вперше зіграв за національну збірну своєї країни. У травні 2019-го дебютував в Ередівізії за амстердамський Аякс. За 3 сезони в Нідерландах провів за першу команду у всіх турнірах 31 матч, забив 12 м'ячів.

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