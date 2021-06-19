Джерело - sport.ua.
Португальський тренер Луїш Каштру, який в кінці сезону-2020/21 покинув Шахтар, веде переговори з двома клубами з Катару.
Про це повідомляє Fotospor.
Каштру не зацікавлений в роботі з Фенербахче, тим більше, що турецький клуб не поспішає форсувати переговори з наставником.
Зараз у Каштру є дві пропозиції з Катару - від Аль-Духаїля та Аль-Гарафи, між яким наставник ніяк не може визначитися.
Очікується, що свій вибір Каштру зробить на вихідних, і незабаром приступить до роботи в новій команді.
Раніше повідомлялося, що Луїш Каштру має запрошення від Аль-Хіляля, проте саудівський клуб в підсумку очолив екс-коуч Монако Леонарду Жардім.