Луйш Каштру перебуває у пошуках нового клубу

Португальський тренер Луїш Каштру, який в кінці сезону-2020/21 покинув Шахтар, веде переговори з двома клубами з Катару.

Про це повідомляє Fotospor.

Каштру не зацікавлений в роботі з Фенербахче, тим більше, що турецький клуб не поспішає форсувати переговори з наставником.

Зараз у Каштру є дві пропозиції з Катару - від Аль-Духаїля та Аль-Гарафи, між яким наставник ніяк не може визначитися.

Очікується, що свій вибір Каштру зробить на вихідних, і незабаром приступить до роботи в новій команді.

Раніше повідомлялося, що Луїш Каштру має запрошення від Аль-Хіляля, проте саудівський клуб в підсумку очолив екс-коуч Монако Леонарду Жардім.