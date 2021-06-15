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Навколо спорту

Каштру може очолити Фенербахче

Сьогодні 10:23 283 0
Клуб проявляє інтерес до португальського екскоуча гірників
Каштру може очолити Фенербахче
#Шахтар, #Каштру

Джерело - sport.ua.

Колишній наставник Шахтаря Луїш Каштру може стати новим головним тренером гранда турецького футболу Фенербахче.

Про це повідомляє TGRT Haber.

Боси жовтих канарок нині ведуть переговори зі швейцарцем Люс'єном Фавром, якому зробили конкретну пропозицію про співпрацю. Втім, екскоуч дортмундської Боруссії, який спершу висловив зацікавленість в такому варіанті, зараз не виходить на зв'язок, і в стамбульському клубі підшукують інших кандидатів.

Серед тих, до кого готовий звернутися Фенербахче в разі відсутності відповіді від Фавра в найближчі дні, виділяються три португальські фахівці - Луїш Каштру (екстренер Шахтаря), Марку Сілва (екстренер Евертона) і Паулу Соуза (збірна Польщі).

При цьому, наголошується, що Каштру будуть запропоновані ті ж умови, що і Фавру.

Раніше повідомлялося, що Луїш Каштру має запрошення від Аль-Хіляля, проте саудівський клуб в підсумку очолив екс-коуч Монако Леонарду Жардім.

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