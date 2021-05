Аль-Хілаль зацікавлений в запрошенні колишнього наставника Шахтаря Луїша Каштру на пост головного тренера.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Раніше 59-річний португалець отримав пропозицію з Катару.

#AlHilal have shown interest for coach Luis #Castro, who will leave #Shakhtar at the end of the season. #transfers